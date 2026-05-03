Движение судов через Ормузский пролив практически прекратилось

В воскресенье движение судов через стратегически важный Ормузский пролив практически полностью прекратилось. Столь резкое сокращение судоходства последовало сразу за жёстким заявлением президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который третьего мая дал понять, что едва ли готов принять ответ Ирана на предложения Вашингтона об урегулировании конфликта. По словам американского лидера, Тегеран заплатил «недостаточно высокую цену» за эскалации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Цифры, приводимые аналитиками агентства, красноречиво свидетельствуют о масштабах коллапса. Если ещё в субботу морским коридором в обоих направлениях смогли воспользоваться девять судов, то уже в воскресенье Bloomberg зафиксировал проход лишь двух коммерческих кораблей под иранским флагом.

Как отмечает агентство, столь ограниченные масштабы судоходства наглядно демонстрируют, что доступ к проливу в настоящее время, по всей видимости, сводится лишь к определённым судам, имеющим некую региональную аффилиацию либо получившим прямое одобрение от местных властей на транзит.

Агентство также обращает внимание на ещё одну любопытную деталь, касающуюся методов, которыми пользуются судовладельцы для прохода через опасную акваторию. В последние недели многие корабли предпочитают пересекать пролив с намеренно выключенными транспондерами, делая себя невидимыми для глобальных систем слежения. В частности, некоторые иранские коммерческие суда, действующие в условиях морской блокады, организованной военно-морскими силами Соединённых Штатов, включают передатчики своего местоположения лишь тогда, когда им удаётся благополучно добраться до относительно безопасных вод Юго-Восточной Азии.