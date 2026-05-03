Туск: Польша не получала сигналов о переброске войск США из Германии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна пока не получала сигналов о том, что американские войска, которые выведут из Германии, передислоцируются на восточный фланг НАТО.

Об этом он сказал на брифинге, его слова приводит Polsat News.

Польский премьер также отметил, что его страна заинтересована в укреплении трансатлантических связей и единстве Европы.

Он указал на негативные последствия разногласий внутри альянса и подчеркнул, что западное сообщество — не по географии, а по политическим ценностям — нужно сохранять любой ценой.

«Мы не должны поддаваться никаким провокациям или политическим прихотям того или иного мирового лидера. Мы должны очень последовательно защищать эти отношения», — добавил Туск.

Ранее сообщалось, что США выводят войска из Германии из-за пассивности Европы.