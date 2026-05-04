В бундестаге призвали обсудить с Россией один вопрос

Европа должна провести переговоры с Россией по вопросу вооружений и вернуть себе роль, "которая прежде заключалась в сдерживании и мудрой дипломатии". Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил председатель парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.

По его словам, в свете сокращения численности американского контингента в Германии, необходимо обсуждать с Москвой вопросы сокращения вооружений.

"Нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Белоруссии и Калининграда и на включении дальнейших шагов в комплексный процесс политики контроля над вооружениями", — отметил он.

Однако Мютцених подчеркнул, что сейчас неясно, кто мог бы руководить этим процессом, ведь канцлер Германии Фридрих Мерц ещё не общался с президентом России Владимиром Путиным.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение контингента в Германии, а затем распорядился вывести из ФРГ 5 тыс. американских солдат. В Пентагоне отметили, что решение было принято после "тщательного анализа дислокации сил" США в Европе.

Американские СМИ писали, что для вывода американских военных потребуется от полугода до года. Мерц заявил, что не был удивлен решением правительства США о выводе 5 тыс. американских солдат из Германии.