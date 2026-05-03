Стало известно о серьезном падении рейтинга Мерца в Германии

76% опрошенных жителей Германии недовольны работой правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а его работу не одобряет 71% респондентов. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные опроса института Insa.

По результатам исследования, только 16% респондентов заявили о том, что они удовлетворены работой правительства. Работу канцлера же считают удовлетворительной только 19% опрошенных.

«Уровень одобрения упал так низко, как никогда прежде. <…> Я исключаю, что этому правительству удастся переломить тренд. Итоговая оценка немцев стремится к «неудовлетворительно»», — отметил руководитель INSA Херман Бинкерт.

Также 58% участников исследования не верят, что нынешняя правительственная коалиция, сформированная блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), а также Социал-демократической партией, может справиться со стоящими перед страной задачами.

24% опрошенных отметили, что коалиция ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии будет существовать до завершения своего срока в 2029 году. 58% так не думают, а еще 18% не ответили на поставленный вопрос.

В конце апреля издание Bild сообщало, что канцлер Мерц оказался в аутсайдерах по популярности среди немецких политиков. Также в апреле результаты опроса телеканалов RTL и NTV показали, что рекордные 80% немецких граждан недовольны работой Мерца.

При этом в феврале Мерц сообщил о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующих парламентских выборах в 2029 году.