Стубб: России было бы невыгодно испытывать решительность НАТО
России не стоит испытывать готовность Североатлантического альянса дать отпор в случае нападения, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
По словам Стубба, России «было бы достаточно невыгодно испытывать решительность стран НАТО» в готовности задействовать Пятую статью Североатлантического договора о коллективной обороне.
«Планка для этого просто слишком высока», — сказал он.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск усомнился, что США останутся «верны» своим обязательствам по НАТО защищать Европу в случае нападения.