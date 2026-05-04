Стубб: России было бы невыгодно испытывать решительность НАТО

России не стоит испытывать готовность Североатлантического альянса дать отпор в случае нападения, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом пишет «Укринформ».

По словам Стубба, России «было бы достаточно невыгодно испытывать решительность стран НАТО» в готовности задействовать Пятую статью Североатлантического договора о коллективной обороне.

«Планка для этого просто слишком высока», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск усомнился, что США останутся «верны» своим обязательствам по НАТО защищать Европу в случае нападения.