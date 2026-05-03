В США раскрыли, как Хегсет узурпировал власть в Пентагоне

Министр обороны США Пит Хегсет усиливает контроль над Пентагоном, «захватывая» военные сферы одну за другой. Он уже оправился от прежних ошибок и чувствует себя весьма «стабильно» на нынешнем посту, пишет газета «Вашингтон пост» со ссылкой на источники.

Источники заявили, что Хегсет сконцентрировал всю власть в Пентагоне. Он контролирует программы вооружений, кадровые перестановки и пиар.

«Хегсет усиливает контроль в Пентагоне, дерзко и более уверенно, чем когда-либо. По словам людей, знакомых с ситуацией, министр обороны Трампа стал более уверен в стабильности своего поста, несмотря на допущенные им ранее ошибки», — пишет газета.

Журналисты считают, что об усилении позиций Хегсета свидетельствует отставка министра ВМС Джона Фелана. Последний поплатился за то, что критиковал Хегсета и его заместителя Файнберга, в одиночку принимающих решения.

«По словам Фелана, Хегсет и Файнберг ввели жесткий контроль над решениями в области подводных лодок и судостроения, фактически узурпировав власть над ВМС», — заявили источники.

Фелан пытался выйти на Капитолий, чтобы остановить «захват земель», но законодатели ему не помогли. Он был уволен.

Главу Пентагона Хегсета допросили с "пристрастием" в Конгрессе США

Ранее Хегсет был «допрошен» в Конгрессе из-за войны с Ираном.