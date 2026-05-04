Туск призвал избегать внутренних конфликтов в НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости сохранения единства внутри НАТО и Евросоюза, подчеркнув недопустимость внутренних конфликтов в альянсе.

По его словам, сейчас особенно важна согласованность как между союзниками, так и внутри государственных институтов. Он отметил, что единство возможно только при наличии солидарности общества и соблюдения правовых норм.

Туск подчеркнул, что для Польши ключевыми приоритетами остаются НАТО, трансатлантические связи с США и интеграция в Европу. Он добавил, что будет добиваться напоминания партнёрам о важности сплочённости в ходе саммита.

Премьер также указал на появление тенденций к сомнениям в значимости альянса и попыток ослабить Евросоюз. По его мнению, западное сообщество, основанное на общих политических ценностях, необходимо поддерживать.

Туск добавил, что Варшава выступает за интегрированную Европу и солидарное НАТО, включая военное взаимодействие США, Канады и европейских стран.

Ранее он заявлял, что Польша не получала сигналов о передислокации американских войск из Германии на восточный фланг НАТО.