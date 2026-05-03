Санду прокомментировала возвращение двух молдавских шпионов из России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не жалеет об обмене двух молдавских шпионов на археолога Александра Бутиагина и на бывшего замдиректора Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Балана. Об этом она рассказала в интервью Jurnal Politic на YouTube.

Говоря об освобождении двух офицеров СИБ, Санду заявила, что «речь идет о «двух гражданах, лояльных Молдове». По словам президента, она рада, что обмен прошел успешно.

Кроме того, она прокомментировала критику в обществе Молдавии, касаемо передачи Александра Балана.

«У этого человека было достаточно времени, чтобы, к сожалению, "продать" информацию о Молдове (...) Я не жалею о решении обменять этого человека на двух граждан, лояльных Молдове», — подчеркнула Санду.

28 апреля прошел обмен «пять на пять» на польско-белорусской границе. Варшава освободила Александра Бутягина, находившегося под арестом под угрозой экстрадиции на Украину, а также Александра Балана и гражданку Молдавии Нину Попову. В ответ Россия освободила двух офицеров СИБ Молдовы, действовавших под прикрытием и журналиста Анджея Почобута.