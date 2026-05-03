В Праге из здания посольства был украден сейф посла Армении

Неизвестные злоумышленники из здания посольства в Праге похитили сейф посла Армении в Чехии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Irozhlas, злоумышленников было двое.

Согласно сообщению, похищение было совершено еще зимой. Девятого декабря 2025 года в вечернее время неизвестные совершили проникновение в здание посольства Армении в Праге. Они забрались на террасу второго этажа дипломатического представительства, используя для этого молниеотвод.

Проникнув в здание, грабители направились непосредственно в кабинет главы дипломатической миссии. В помещении они вскрыли ящики рабочего стола посла, после чего выломали два сейфа, находившихся в кабинете и примыкающей к нему комнате отдыха. Оба металлических хранилища злоумышленники выволокли на террасу и сбросили вниз на землю. Один из сейфов был ими похищен с места преступления и вывезен в неизвестном направлении.

26 декабря, спустя две с половиной недели после ограбления, сотрудники полиции обнаружили похищенный сейф в лесопарке, расположенном неподалёку от здания посольства. В ходе осмотра было установлено, что вскрыть металлическое хранилище преступникам не удалось — всё его содержимое находилось внутри в целости и сохранности. Чешская полиция на протяжении нескольких месяцев проводила розыскные мероприятия, однако установить личности и местонахождение преступников так и не удалось.

Общий ущерб, причинённый действиями грабителей имуществу дипломатического представительства, оценён в 18 тысяч чешских крон, что составляет 900 долларов США. Посольство Армении в Праге от каких-либо официальных комментариев по факту произошедшего инцидента воздерживается.