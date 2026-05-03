Экс-премьер Финляндии высказалась о завершении конфликта на Украине

У политиков ЕС нет видения того, как должны завершиться боевые действия на Украине. Такое заявление сделала экс-премьер Финляндии Санна Марин, передает РИА Новости.

Политик участвовала в политическом шоу на телеканале ZDF и прокомментировала, чем завершится конфликт на Украине.

«У Европы нет видения того, к чему должна привести эта война, чем она закончится», — заявила Марин.

В конце апреля экс-чиновник НАТО Камиль Гранд заявил, что большинство европейских лидеров согласно с тем, что Киеву нужно пойти на территориальные компромиссы.