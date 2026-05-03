Стало известно о казненном предке нового посла ФРГ на Украине

Новым послом ФРГ на Украине стал дипломат Борис Руге, дед которого был графом и в 1940 году занимал высокий пост в полиции Берлина. Нацисты казнили его за покушение на Гитлера, сообщает РИА Новости.

Дед Руге — граф Фриц фон дер Шуленбург — участвовал в подготовке операции «Валькирия». Заговорщики хотели убить Гитлера и устроить государственный переворот в нацистской Германии.

Шуленбург был вице-президентом берлинской полиции. В 1940 году его исключили из нацистской партии за политическую неблагонадежность.

После этого он примкнул к заговорщикам, стал связным и вербовал Клауса фон Штауффенберга — офицера, который 20 июля 1944 года заложил бомбу в командном пункте, где находился Гитлер.

Операция провалилась. Шуленбурга арестовали и впоследствии казнили 10 августа 1944 года.

До назначения на должность посла Борис Руге работал помощником генсека НАТО по политическим вопросам и безопасности.