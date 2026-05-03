Власти Кубы пообещали дать мощный отпор Трампу

Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель. По словам кубинского лидера, внешний агрессор столкнётся с решимостью его народа защищать свой суверенитет, а новые санкции назвал свидетельством нравственной нищеты американского правительства.

Ранее Дональд Трамп допустил, что к берегам острова могут отправить авианосец "Авраам Линкольн". Издание Politico утверждает, что Вашингтон рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе для свержения правительства. Якобы, это нужно для проведения экономических реформ.

Но все эти меры только усиливают давление на республику. В начале года США нарушили поставки нефти на остров, что привело к нехватке топлива, отключениям электроэнергии и приостановке авиаперевозок.