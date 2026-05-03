Стало известно, зачем Карл III повторял одно слово в речи в Конгрессе

Речь короля Великобритании Карла III, произнесенная в Конгрессе США, была полна скрытых смыслов, едва ли не каждое слово несло не один, а целый ряд сигналов, пишет обозреватель Брэдли Джолли в статье для The Mirror.

Особый интерес аналитиков, заметила автор статьи, привлекло то, что монарх многократно использовал слово «примирение».

«История Британии и Америки — это история примирения», — подчеркнул король, в частности.

Вместе с тем, пояснила Джолли, с высокой долей вероятности государь хотел донести информацию не конгрессменам, а опальному принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, желал высмеять герцога и герцогиню Сассекских.

Карл III пошутил о сожжении Белого дома на приеме в США

Ранее сообщалось, что специалисты расшифровали ряд высказываний Карла III, произнесенных во время выступления в США.

По мнению экспертов, под словами о мировых войнах, Афганистане, откликах на призывы партнеров он имел в виду, что США следует помнить о том, что британцы подставили плечо в трудную минуту и не отступать от Устава НАТО.

Также король однозначно заявил о том, что больше не желает слышать о Гренландии, тревожится из-за войны в Иране, беспокоится при словах «Америка превыше всего», констатировали аналитики.