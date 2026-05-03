Президент России Владимир Путин не собирался и не собирается нападать на Европу, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Накануне в Financial Times появилась публикация о том, что Европа тревожится на фоне истощения арсеналов, конфликтов в Иране и на Украине.

«Он [Путин] не стал бы наносить удары по Европе, потому что никогда этого не хотел», — подчеркнул Кошкович.

По его мнению, в случае, если конфликт все же начнется, европейские страны «не смогут осмысленно ответить».

В Москве неоднократно объясняли, что Россия не желает и не планирует нападать на страны НАТО.

По словам российских официальных лиц, главы государств и правительств западных держав не прекращают запугивать население угрозой со стороны РФ в связи с тем, что хотят отвлечь внимание от внутренних проблем.