В Венгрии сделали неожиданное заявление о Путине и Европе
Президент России Владимир Путин не собирался и не собирается нападать на Европу, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Накануне в Financial Times появилась публикация о том, что Европа тревожится на фоне истощения арсеналов, конфликтов в Иране и на Украине.
«Он [Путин] не стал бы наносить удары по Европе, потому что никогда этого не хотел», — подчеркнул Кошкович.
По его мнению, в случае, если конфликт все же начнется, европейские страны «не смогут осмысленно ответить».
В Москве неоднократно объясняли, что Россия не желает и не планирует нападать на страны НАТО.
По словам российских официальных лиц, главы государств и правительств западных держав не прекращают запугивать население угрозой со стороны РФ в связи с тем, что хотят отвлечь внимание от внутренних проблем.