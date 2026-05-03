В Венгрии рассказали, почему Россия не будет атаковать ЕС

Россия не собирается атаковать Европу, так как Москва не хочет этого и считает, что ЕС "движется к распаду". Об этом в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По его словам, президент России Владимир Путин не стал бы наносить удары по Европе, так как он "никогда этого не хотел", а также якобы "убежден" в скором распаде ЕС.

"Он считает, что Европа движется по траектории, которая очень скоро приведет к ее распаду. И он бы не захотел рисковать, меняя это положение дел", — отметил Кошкович.

При этом аналитик подчеркнул, что в случае конфликта Европы с Россией, ЕС не сможет предоставить "никакого значимого ответа" Москве.

В апрельском интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы намерена атаковать страны НАТО в течение ближайших "месяцев".

Также СМИ сообщили о подготовке Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании к военному конфликту с Россией. 24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа хочет компенсировать "эрозию" в НАТО, и для этого провозглашает Россию своим врагом. Также в апреле президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не видит для России причин атаковать страны НАТО и "испытывать на прочность" пятую статью альянса о взаимной обороне.

В конце 2025 года Путин выражал готовность "как угодно" зафиксировать обязательство Москвы не нападать на Европу.