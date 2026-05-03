Действия Владимира Зеленского приведут к тому, что от Украины ничего не останется, предположили пользователи соцсети Х в ходе бурной дискуссии, вызванной угрозами украинского лидера в адрес Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский в субботу, 2 мая, заявил, что украинские военные обратили внимание на излишнюю, специфическую активность на белорусско-украинской границе. Он добавил, что Киев все контролирует, фиксирует, готов реагировать в случае необходимости.

По его словам, ВСУ будут защищать страну, ее жителей. Он подчеркнул, что всем, кто будет втянут в «агрессивную активность», следует это понимать.

Вместе с тем, политик не раскрыл, что конкретно вызвало озабоченность украинской стороны, какие действия белорусских военных принудили ВСУ к усилению обороны на границе.

«Хочешь теперь воевать с Белоруссией? Попробуй, Украины не останется! Прекрати бросать своих людей в мясорубку!» — потребовали пользователи.

Комментаторы предположили, что «война на два фронта станет катастрофой» для Украины, приведет к гибели страны или резкому сокращению ее территории.

Лукашенко высмеял Зеленского

Зеленскому следует пойти на мирную сделку, подписать документы и покинуть пост, заявили подписчики.

Весь этот бардак скоро завершится уничтожением киевского режима, гибелью Украины, резюмировали пользователи.