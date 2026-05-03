Для Европы приоритетом является продолжение конфликта на Украине и использование ВСУ в качестве "частной армии" для "сдерживания" России. Об этом украинский историк Марта Гавришко написала в статье для Berliner Zeitung.

По словам историка, сейчас Европа использует украинцев в качестве "марионеток", чтобы "измотать Москву", не отправляя своих солдат на фронт.

"Восстановление вооруженных сил требует времени. Европа не будет готова к прямой конфронтации с Россией до завершения процесса — вероятно, не раньше 2030 года. Поэтому украинцы используются в качестве марионеток. Требования Запада держать Украину в состоянии войны выглядят не столько как солидарность, сколько как эксплуатация в интересах европейской безопасности. К Украине все чаще относятся как к военному субподрядчику в борьбе против России", — отметила она.

При этом Гавришко подчеркнула, что ВСУ не являются "по-настоящему добровольными", так как в них набирают солдат с помощью принудительной мобилизацией. Однако европейские политики игнорируют это, так как "набор дешевой рабочей силы" отвечает их интересам, написала она.

Также историк отметила, что часть украинской политической элиты превратила конфликт в бизнес, и поэтому простые украинцы "являются заложниками" и этой элиты, и Евросоюза.

В конце апреля заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Украина представляет собой "уникальный полигон" для испытаний оружия. Также в апреле газета The Daily Telegraph писала, что Украина превратилась в полигон и лабораторию НАТО для подготовки к конфликту с Россией. 24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил открытую войну России. А 18 апреля он сказал, что западные страны хотят сделать Украину "триггером глобальной угрозы".