Задержки поставок американского вооружения Киеву вызваны резкими высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Ранее Зеленский усомнился, что Трамп может быть гарантом мира на Украине.

Американская администрация предупредила партнёров о приостановке передачи военной помощи сразу после критики со стороны украинского руководства.

Обозреватель пояснил, что глава киевского режима позволил себе нахамить американскому лидеру, забыв о его обидчивости и злопамятности.

По его словам, официальной причиной задержек Вашингтон назовёт войну с Ираном, однако в реальности это является местью за оскорбления.

«Сразу после истерики и угроз оружие резко кончилось», — сказал Христофору.

23 апреля Зеленский попросил американскую администрацию не забывать об Украине на фоне войны с Ираном.