В МИД КНДР назвали клеветой заявления США о киберугрозах

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР назвал безосновательными обвинения Вашингтона в причастности Пхеньяна к кибератакам. Соответствующее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломат подчеркнул, что США через правительственные структуры, подконтрольные СМИ и "интриганские организации" намеренно раздувают шумиху вокруг несуществующей киберугрозы. В Пхеньяне считают, что эти действия нацелены на формирование в международном сообществе искаженного образа КНДР.

"В их односторонних утверждениях есть общий взгляд, а именно: все мошеннические проделки в киберсфере в разных местах мира связаны с нами", - говорится в заявлении представителя МИД. При этом в ведомстве обратили внимание, что США, обладающие самыми передовыми кибертехнологиями и контролирующие глобальную IT-инфраструктуру, пытаются выставить себя главной "пострадавшей стороной", что не соответствует действительности.

Внешнеполитическое ведомство КНДР расценивает публикации о киберугрозах как продолжение враждебной политики Вашингтона.

"Это не что иное, как абсурдная клевета, нацеленная на дискредитацию нашей республики дезинформационными вбросами в политических целях", - подчеркнул дипломат.

В заявлении отмечается, что Пхеньян занимает последовательную позицию в защите киберпространства как общего достояния человечества и выступает против использования вопросов кибербезопасности в качестве политического инструмента для нарушения суверенитета и вмешательства во внутренние дела других стран.