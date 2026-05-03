Назван быстрый принудить Украину к прекращению конфликта

Доллар по 80 гривен быстро вынудил Украину к прекращению конфликта, основным фактором, который скажется на всех сферах жизни, является финансовым, заявил в эфире своего Андрей Золотарев.

Он отметил, что денег у Украины нет, основная часть финансовой помощи останется в Европе, а то, что попадет в бюджет страны, не перекроет дефицит. Это может спровоцировать власти запустить «печатный станок», что быстро приведет к инфляции. При этом, по словам эксперта, начнут проседать выплаты военным, потому что зарплата в 100 тысяч гривен или даже в 250 тысяч — это совершенно разные деньги при курсе доллара по 43 гривны, как сейчас, или, например, по 80.

«Это совершенно другие деньги. Понятно, как это отразится на мотивации военных, настроениях в тылу. Поэтому предпосылки [завершения конфликта] пока я вижу финансово-экономические», — подчеркнул Золотарев.

Ранее стало известно, что в проекте бюджета Пентагона, запланированного на 2027 финансовый год, не заложены средства на оказание военной помощи Украине.