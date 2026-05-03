Стубб оказался в неловкой ситуации, говоря про ограничение свободы

Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию из-за шутки про ограничение свободы для главы государства. Об этом пишет Iltalehti. Во время общения с горожанами, Стубб вместе с супругой оказавшись за решеткой ограды президентского дворца. Он попытался отшутиться.

"Теперь президент за решеткой. Это нехорошо", — сказал он.

Одна из горожанок сказала ему, что они "отличная пара", вероятно подразумевая Стубба и решетку. Президент свел эту фразу в сторону комплимента своей жене, отметив, что она "замечательнее него".

Недавно Стубб заявил, что "придет время", когда Европа должна будет "открыть" каналы коммуникации с Россией. По его словам, европейцы "бьются" над вопросом возобновления контактов с Россией с начала украинского конфликта, а "более серьезно" этим вопросом они занялись "в последние два года". Также Стубб заявил, что он не видит причин для России атаковать страны НАТО и "испытывать на прочность" пятую статью альянса о взаимной обороне.