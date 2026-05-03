Экс-депутат Верховной Рады Василий Волга, покинувший страну, в интервью журналисту Александру Шелесту (признан Минюстом РФ иноагентом) назвал отказ военных ВСУ защищать президента Владимира Зеленского и его команду признаком «выздоровления» Украины.

«Под выздоровлением я пойму то, что эти люди свои автоматы развернут в другую сторону, когда будет атакована администрация президента, Верховная рада, Кабинет министров», — подчеркнул бывший нардеп.

Он выразил мнение, что нынешние власти в Киеве являются враждебными населению Украины.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскритиковал президента США за недостаточное принуждение украинского лидера Владимира Зеленского к миру. Он отметил, что из-за бездействия американцев украинский президент спокойно заявляет, что «Трамп ему не указ, а Украине — не гарант».