Дональд Трамп заявил, что едва ли согласится на ответ Ирана на предложения США

Президент США Дональд Трамп фактически отверг мирный план Ирана, переданный через Пакистан, заявив, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену» за свои действия в последние 47 лет. В своем сообщении в Truth Social американский лидер написал, что вскоре рассмотрит ответ иранской стороны на предложения Вашингтона, однако не может себе представить, чтобы этот план оказался приемлемым.

По данным телеканала Press TV, иранская инициатива состоит из 14 пунктов и является ответом на 9 пунктов, ранее предложенных США, где Вашингтон настаивал на двухмесячном прекращении огня. Тегеран же требует решить все вопросы за 30 дней, настаивая не на временном перемирии, а на полноценном окончании войны.

Мирный план Ирана включает в себя несколько ключевых требований, многие из которых заведомо неприемлемы для американской администрации.

Среди них — выплата репараций Тегерану, гарантии того, что военная агрессия не повторится, полный уход американских вооруженных сил с «иранской периферии», прекращение блокады Ормузского пролива и создание «нового механизма» судоходства в нем. Кроме того, Иран требует разморозить свои зарубежные активы и снять с него все санкции. Ранее иранское агентство IRNA сообщило, что 30 апреля текст нового плана был передан Пакистану, который выступил посредником в передаче документа американской стороне.

По данным телеканала Al Mayadeen, Тегеран через Исламабад предложил Вашингтону трехэтапную формулу для продолжения диалога. Первая фаза предусматривает прекращение войны и предоставление гарантий безопасности для Ирана и Ливана. Далее стороны должны будут обсудить механизмы управления Ормузским проливом, и лишь на третьем этапе переговоры коснутся иранской ядерной программы. При этом Тегеран четко дал понять, что переход к обсуждению ядерного досье возможен только после достижения полного согласия по первым двум пунктам. Такой подход, по данным Reuters, вызвал недовольство Дональда Трампа, который счел его неприемлемым.

Реакция американского президента оказалась предсказуемо жесткой. После получения иранского предложения Трамп, по данным WSJ, принял решение о долгосрочной блокаде Ирана, посчитав возобновление бомбардировок или полный выход из конфликта еще более рискованными вариантами. Примечательно, что на минувшей неделе США в одностороннем порядке продлили перемирие с исламской республикой до завершения переговоров, однако теперь становится очевидным, что дипломатический процесс зашел в тупик.