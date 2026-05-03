В Европе заявили о приходе к точке невозврата в отношениях с США

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения между Соединёнными Штатами и Европейским союзом (ЕС) достигли точки невозврата. Об этом он сказал в интервью для Informer TV.

По словам сербского лидера, интересы сторон больше не совпадают. Теперь главная задача — не допустить, чтобы эти отношения стали откровенно плохими, и сохранить их хотя бы в рабочем состоянии.

Вучич также призвал серьёзно отнестись к заявлениям американского президента Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы. Сербский лидер подчеркнул, что для экономики и политики его страны нет ничего хорошего в эскалации напряжённости между западными державами.

Напомним, что Трамп неоднократно критиковал европейских союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону и требовал от них большей самостоятельности. Особенно напряжение усилилось на фоне войны на Ближнем Востоке.