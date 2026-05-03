Иран отреагировал на слова Трампа о пиратстве

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети США Дональда Трампа о пиратстве.

Накануне американский лидер сравнил блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это «очень прибыльное дело».

Тегеран считает захват силами США иранского судна нарушением международного права, подчеркнул Багаи.

«Мировое сообщество, государства-члены и генеральный секретарь ООН должны решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права», — заявил он.

20 апреля США захватили иранское торговое судно Touska в Оманском заливе. В ответ Тегеран атаковал американские военные корабли.