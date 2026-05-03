Раскрыты детали мирного плана Ирана из 14 пунктов

Иранский план мирного урегулирования конфликта с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает требования о выплате репараций.

Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на Tasnim.

Журналисты пояснили, что план подразумевает снятие блокады с Ормузского пролива и создание там нового механизма судоходства.

По их словам, авторы документа также требуют от Вашингтона вывести американские вооружённые силы с сопредельных территорий и предоставить чёткие гарантии ненападения в будущем.

«США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что Иран через Пакистан передал Соединённым Штатам свой вариант соглашения об окончании войны и ждёт реакции Белого дома.