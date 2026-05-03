Европа начала вывозить из США свои запасы золота: в чём причина

Европейские страны всё чаще забирают свои золотые запасы из американских хранилищ. Так, например, Франция официально завершила операцию по возвращению значительной части национального золота на родину — 129 тонн слитков были вывезены из Федерального резервного банка США, пишут «Известия».

Инвестиционный советник, основатель онлайн-университета инвестиций «Финансология» Юлия Кузнецова пояснила в беседе с изданием, что заморозка российских золотовалютных активов примерно на 300 миллиардов долларов показала всему миру: даже государственные деньги могут быть недоступны, если меняется геополитический контекст.

Она отметила, что до этого считалось, что такие меры — крайний сценарий. Теперь это реальность, которую учитывают все центральные банки.

Франция — не первая и не единственная с таким подходом. Германия ещё в 2013–2017 годах вернула из США 300 тонн золота, однако в Нью-Йорке до сих пор остаётся 1236 тонн (37% резерва ФРГ).

В бундестаге всё чаще звучат требования проанализировать риски хранения средств в юрисдикции государства, которое больше нельзя считать абсолютно надёжным союзником. О планах репатриации заявляли также Италия, Польша, Венгрия и Сербия.