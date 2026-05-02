Конфликт в Иране усугубил раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией

Затяжное противостояние США и Ирана спровоцировало глубокие разногласия между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, пишет Axios.

По данным Axios, отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией серьезно обострились на фоне войны США и Ирана. В результате этого ОАЭ делают ставку на партнерство с Израилем, а Саудовская Аравия сближается с Турцией и Пакистаном, передает РБК.

Источники издания в США и регионе отмечают, что администрация Белого дома долго не осознавала масштаб разногласий и решила не вмешиваться. В начале конфликта госсекретарь США Марко Рубио прямо заявил Эр-Рияду и Абу-Даби: «США не будут принимать чью-либо сторону».

Высокопоставленные чиновники высказывают опасения, что после окончания войны союзники США могут стать еще более враждебны друг к другу.

Ключевой причиной разногласий называют личную неприязнь лидеров ОАЭ и Саудовской Аравии, а также противоположные позиции по конфликту в Иране. ОАЭ, изначально выступавшие против военной эскалации, теперь требуют довести конфликт до победного конца, тогда как Саудовская Аравия стремится к его скорейшему завершению из-за ущерба для своей экономики.

Экономическая напряженность усилилась после решения ОАЭ выйти из ОПЕК с 1 мая, чтобы самостоятельно регулировать добычу нефти. Такое решение вызвало возмущение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, а, по словам источника, саудовцы были «ошеломлены и разгневаны» на саммите в Джидде.

Несмотря на внутренние противоречия, обе страны сохраняют крупные энергетические и финансовые ресурсы и продолжают сотрудничать с США в сфере безопасности, что, по мнению аналитиков, только укрепилось в ходе конфликта с Ираном.

