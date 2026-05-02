Танкер-газовоз с индийским грузом пересек Ормузский пролив

Танкер-газовоз MT Sarv Shakti под флагом Маршалловых островов следующий в индийский порт Вишакхапатнам, благополучно пересек Ормузский пролив, передает агентство ANI.

Иранский посол в Нью-Дели Мохаммад Фатхали ранее заявил, что индийские суда без ограничений могут осуществлять транзит через Ормузский пролив. Они будут проходить в условиях полной безопасности, обещал дипломат.

MT Sarv Shakti с 46 313 метрических тонн СПГ (груз индийский) с 20 членами экипажа (из них 18 индийцев) 2 мая «благополучно пересек Ормузский пролив» и прибудет в Вишакхапатнам 13 мая, говорится в материале агентства со ссылкой на официальные лица.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве государств наблюдается рост цен на энергоносители.