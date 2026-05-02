Фигуранту коррупционных скандалов прочат высокий пост в киевском угрозыске

Должность начальника уголовного розыска Киева может занять фигурант коррупционных скандалов Евгений Кукос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

© Газета.ru

«Начальником отдела управления уголовного розыска Киева планируют назначить Евгения Кукоса, который неоднократно попадал в поле зрения медиа из-за подозрений в коррупции и незаконном обогащении», — рассказал представитель российских силовых структур.

Кукос фигурировал в резонансном деле о похищении ценностей на десятки миллионов долларов из дома митрополита Александра Драбинко. Считается, что именно он помог совершить побег главарю бандгруппировки Андрею Никитину. Кроме того, у Кукоса не раз находили незадекларированное имущество на миллионы долларов, отметил источник.

До этого бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в распоряжении журналистов оказались аудиозаписи, сделанные антикоррупционными органами Украины, в которых обсуждаются крупные финансовые потоки вокруг производства беспилотников. По ее словам, украинские политики открыто говорят о импичменте Зеленского.

Позднее в Верховной раде призвали уволить главу СНБО Украины Умерова из-за обнародования новых «пленок Миндича».