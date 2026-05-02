В Иране заявили об ожидании от США ответа на предложение прекратить войну

Власти исламской республики через Пакистан передали Соединённым Штатам свой план соглашения об окончательном завершении боевых действий. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. Он отметил, что «теперь мяч на стороне США».

«Выбор между дипломатией и продолжением конфронтации — за Вашингтоном», — подчеркнул представитель министерства иностранных дел Ирана.

Замглавы МИДа добавил, что Тегеран «готов ко всем сценариям развития событий». Гарибабади подчеркнул, что руководство государства по-прежнему с недоверием относится к американской стороне.