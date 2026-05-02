В ходе общения с горожанами у Президентского дворца в Хельсинки президент Финляндии Александр Стубб пошутил на тему ограничения свободы.

Как сообщает RuLehti, встреча была приурочена к Первомаю, и жители столицы пришли поздравить главу государства и его супругу Сюзанну Иннес-Стубб. Когда один из собравшихся попросил об общем фото, Стубб, оставаясь за ограждением, отказался подойти, сопроводив это ироничным замечанием. Он предложил сфотографировать его издалека, отметив, что выйдет кадр, где «президент за решёткой», что выглядит не очень хорошо.

Поздравления в этот день также прозвучали от ряда объединений, включая организацию по социальному обеспечению шведоязычных граждан, Финский рабочий музыкальный союз, а также хоровые коллективы Хельсинкского университета.

Это не первый случай, когда Александр Стубб оказывается в забавной ситуации. По информации «Делового Петербурга», ранее его новогоднее обращение стало вирусным из-за неаккуратно повязанного галстука, что вызвало обсуждения внешнего вида президента. Ещё один курьёз связан с 31-летним жителем Пори Тапани Лахденсуу, который создал деревянное пугало в полный рост, изображающее Стубба. Хотя фигура используется для отпугивания птиц, автор и многие российские комментаторы в сети считают, что ей можно найти и другое применение.

Параллельно с этим Александр Стубб вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом высказался о необходимости будущего диалога с Россией. На совместной пресс-конференции в Хельсинки 28 апреля оба лидера отметили, что возобновление контактов после завершения конфликта в Украине является неизбежным. Эстонский президент ранее, в интервью финским СМИ, также призвал Европу готовиться к этому.