Вопрос Мерцу о результатах его работы вызвал смех в зале

Вопрос, что стало лучше для немцев за почти год работы канцлера ФРГ Фридриха Мерца, вызвал смех среди присутствующих в зале граждан Германии. Трансляцию встречи вел телеканал Phoenix.

«Господин Мерц, Вы уже почти год на посту канцлера… что стало лучше для граждан с тех пор, как вы заняли пост канцлера?» - задала вопрос от читателя ведущая мероприятия.

После этого в зале раздался смех. Мерц выдержал паузу и начал отвечать. Однако его вновь прервал смех.

После этого канцлер заявил о вкладе в оборону и о том, что за этот год удалось сохранить НАТО. По его словам, достижения правительства в том числе заключается в том, что власти продвигаются шаг за шагом к реформам.

Инцидент произошел во время мероприятия, приуроченного ко Дню локальной журналистики. Встреча проходила в формате открытого диалога.

Более 360 тысяч человек в Германии ранее приняли участие в демонстрациях, приуроченных к Первомаю, часть демонстрантов требовала отставки канцлера. Митинги проходили под лозунгом «Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль».