В России заявили о запуске Ермаком кампании против Буданова*

Российские силовики заявили о запуске Ермаком кампании против Буданова
На Украине началась информационная кампания по дискредитации экс-главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заказчиком выступил экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщили в российских силовых структурах.
По словам силовиков, Ермак намерен возложить на Буданова ответственность за срыв переговорного процесса с Россией, а также обвинить его в начале гражданской войны на Украине и в растрате средств разведки и офиса президента, потраченных на публикации в западных СМИ. Эти публикации, по замыслу Ермака, должны формировать образ недоговороспособности киевского режима.
Сообщается, что Ермак дал указание раскачивать негатив против Буданова через лидеров общественного мнения и телеграм-каналы, в том числе с помощью сети медиапроектов Максима Криппы. На первом этапе планируется оценить возможности Буданова как политического конкурента.
Силовики отмечают, что решение о дискредитации Буданова могло быть принято в узком кругу окружения Зеленского еще полгода назад, но тогда его реализацию отложили, чтобы избежать прямых ассоциаций нападок с Ермаком и президентом Украины.
Из-за публикаций в европейских СМИ Владимир Зеленский на повышенных тонах высказал претензии Кириллу Буданову.
Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.