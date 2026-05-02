В России заявили о запуске Ермаком кампании против Буданова*

На Украине началась информационная кампания по дискредитации экс-главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заказчиком выступил экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщили в российских силовых структурах.

В российских силовых структурах сообщают, что заказчиком кампании выступил бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам силовиков, Ермак намерен возложить на Буданова ответственность за срыв переговорного процесса с Россией, а также обвинить его в начале гражданской войны на Украине и в растрате средств разведки и офиса президента, потраченных на публикации в западных СМИ. Эти публикации, по замыслу Ермака, должны формировать образ недоговороспособности киевского режима.

Сообщается, что Ермак дал указание раскачивать негатив против Буданова через лидеров общественного мнения и телеграм-каналы, в том числе с помощью сети медиапроектов Максима Криппы. На первом этапе планируется оценить возможности Буданова как политического конкурента.

Силовики отмечают, что решение о дискредитации Буданова могло быть принято в узком кругу окружения Зеленского еще полгода назад, но тогда его реализацию отложили, чтобы избежать прямых ассоциаций нападок с Ермаком и президентом Украины.

Из-за публикаций в европейских СМИ Владимир Зеленский на повышенных тонах высказал претензии Кириллу Буданову.

Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.