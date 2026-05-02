Борис Джонсон назвал снижение рождаемости в мире «лучшей новостью»

Политики должны сосредоточиться на повышении качества жизни населения, а не нести «поток чепухи» о том, что нужно больше детей, заявил британский экс-премьер.

Бывший глава правительства Соединённого Королевства написал в своей колонке для газеты Daily Mail, что европейским властям нужно отказаться от программ стимулирования рождаемости. Во многих странах — от Европы до Азии — фиксируют демографический спад. Джонсон назвал этот процесс частью естественной «саморегулируемости» численности населения.

«Это не демографический обвал… Это первый признак того, что длительный и разрушительный для окружающей среды бэби-бум может подходить к концу. Вместо того, чтобы тратить время и деньги на борьбу с этой тенденцией, политикам следует увидеть — и объяснить — огромный потенциал для её развития», — отметил экс-премьер Великобритании.

У самого Бориса Джонсона девять детей.