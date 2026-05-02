Йоко Оно потребовала запретить продажи крафтового пива John Lemon во Франции

Вдова участника The Beatles Джона Леннона направила письмо пивоварне L’Imprimerie. По её словам, компания нарушила закон, используя зарегистрированную ею торговую марку. Об этом сообщил владелец пивоварни Орельен Пикар.

Он рассказал, что в течение пяти лет завод выпускал пиво со вкусом лимона и имбиря с этикеткой, отсылающей к Джону Леннону, в качестве шутки и дани уважения. В апреле 2026 года пивоварня получила письмо от юристов Йоко Оно с требованием немедленно прекратить использовать это название под угрозой штрафа до 100 тысяч евро.

После переговоров компании разрешили распродать оставшиеся пять тысяч бутылок до 1 июля.