Мерц ответил на вопрос о результатах его работы за год

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уклончиво ответил на вопрос читателя регионального издания о результатах его работы за год, пишет РИА Новости.

По данным агентства, общение на мероприятии по случаю Дня локальной журналистики проходило в формате открытого диалога и транслировалось популярным немецким телеканалом Phoenix.

Мужчина попросил главу правительства рассказать, чего он добился на посту канцлера, как результаты его работы отразились на жизни простых бюргеров.

Мерц ответил, что подводить итоги слишком рано, но о некоторых результатах рассказать можно. В частности, правительству «удалось спасти НАТО», а также удержать Европу вместе, не дать ей развалиться.

По его мнению, не стыдно рассказать и о достижениях во внутренней политике — страна шаг за шагом продвигается к реформам, которые позволят сохранить благосостоянии Германии.

«И это немало. Это также непросто. Признаю, я хотел бы, чтобы все шло быстрее», — констатировал канцлер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп раскритиковал Мерца за некомпетентность в вопросах внутренней и внешней политики, вмешательство в вопросы, в которых он не разбирается, и призвал канцлера сосредоточиться на решении проблем «увечной Германии».

