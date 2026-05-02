Закрытие Ормузского пролива заставило судоходных гигантов строить новые маршруты

Ведущая мировая судоходная компания объявила о запуске альтернативного логистического маршрута, позволяющего доставлять товары на Ближний Восток в обход заблокированного Ормузского пролива.

Новый транспортный коридор, призванный связать Европу с изолированными от прямого морского сообщения портами Персидского залива, будет представлять собой сложную мультимодальную схему, сочетающую океанские перевозки, наземный автомобильный транзит через территорию Саудовской Аравии и последующую доставку небольшими фидерными судами непосредственно до конечных получателей в регионе залива, сообщает Bloomberg.

Первый рейс по данному маршруту запланирован на 10 мая из бельгийского Антверпена, после чего суда совершат остановки в портах Германии, Италии, Литвы и Испании, собирая грузы со всей Европы. Далее контейнеровозы пересекут Суэцкий канал и войдут в акваторию Красного моря, где совершат заход в два крупных порта на западном побережье Саудовской Аравии — Джидду и порт имени короля Абдаллы. Здесь контейнеры перегрузят на автомобильный транспорт и повезут через весь Аравийский полуостров к восточному побережью.

Конечной точкой сухопутного участка маршрута станет портовый город Даммам, откуда уже небольшие фидерные суда развезут грузы по морским гаваням Персидского залива, включая ключевые логистические хабы региона — Абу-Даби и Джебель-Али в Дубае.

Отмечается, что в обоих городах располагаются гигантские промышленные зоны, где базируются сотни транснациональных корпораций, чей бизнес критически зависит от бесперебойных поставок контейнерных грузов. Раньше все эти товары свободно и без задержек перемещались через Ормузский пролив, однако теперь компаниям приходится экстренно искать новые пути.

Длительное закрытие стратегического пролива вынуждает всё больше судоходных компаний разрабатывать наземные альтернативы, которые, при всех своих очевидных недостатках, становятся единственным способом сохранить торговые связи с регионом. Такие маршруты занимают значительно больше времени и обходятся существенно дороже.