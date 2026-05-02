В Словакии удивились словам Фицо о поддержке вступления Украины в ЕС

Вице-спикер парламента Словакии высказался против Украины в ЕС
Вице-спикер словацкого парламента, глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко выступил против вступления Украины в ЕC. Политика цитирует РИА Новости.
В соцсетях Данко прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне поддержал возможное вступление Украины в ЕС.
«Не понимаю того, что Роберт Фицо сказал Владимиру Зеленскому о том, что Словакия поддерживает их вступление в Евросоюз. SNS, конечно, против», — написал Данко.
SNS входит в правительственную коалицию.
Накануне Фицо рассказал, что европейские политики публично критикуют его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но затем интересуются их результатами.