В Словакии удивились словам Фицо о поддержке вступления Украины в ЕС

Вице-спикер словацкого парламента, глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко выступил против вступления Украины в ЕC. Политика цитирует РИА Новости.

В соцсетях Данко прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне поддержал возможное вступление Украины в ЕС.

«Не понимаю того, что Роберт Фицо сказал Владимиру Зеленскому о том, что Словакия поддерживает их вступление в Евросоюз. SNS, конечно, против», — написал Данко.

Стало известно о напряженности между Евросоюзом и Киевом

SNS входит в правительственную коалицию.

Накануне Фицо рассказал, что европейские политики публично критикуют его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но затем интересуются их результатами.