Зеленский ввел санкции против своего бывшего соратника

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана. Об этом сообщается в указе на официальном сайте президента Украины.

«Санкции применены в отношении украинского юриста Андрея Богдана», — говорится в публикации.

Кроме того, согласно указу, ограничительные меры распространись на бизнесмена Богдана Пукиша, связанного с председателем совета движения «Другая Украина» Виктором Медведчуком, российского бизнесмена Алана Кирюхина, а также на российских «пропагандистов-функционеров олимпийского спорта» Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.

«Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, запрет на ведение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины», — указали в офисе Зеленского.

Зеленский: за неделю Россия выпустила по Украине около 1600 ударных БПЛА

Ранее Зеленский издал указ о введении санкций против детей белорусского президента Александра Лукашенко Виктора и Дмитрия.