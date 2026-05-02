США рассматривают «военные варианты» в отношении Кубы

Белый дом не исключает использование военной силы для подчинения Кубы, но основная ставка по-прежнему делается на дипломатию. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с планами Белого дома.

Издание пишет, что Вашингтон ввел энергетическую блокаду Кубы и расширил санкционное давление на остров. Одновременно ведутся переговоры с Гаваной. Трамп и его команда подчеркивают, что соглашение по экономическим реформам «могло бы на какое-то время их удовлетворить».

«Источник, знакомый с планами администрации Трампа, сказал, что Белый дом рассматривает «кинетическую силу», то есть военные варианты, на Кубе. Однако, акцент по-прежнему делается «на дипломатии и убеждении ввести различные изменения, особенно на экономическом фронте», — отмечает Politico.

Представители Белого дома также заявили, что некоторым высокопоставленным кубинским чиновникам «придется уйти в отставку». Однако общий сигнал, который они послали, заключается в том, что «с полной сменой режима, возможно, придется подождать».

В этом году Куба столкнулась с блокадой, устроенной США в нарушение международных норм. Остров страдает от отключений электроэнергии, которые нарушают работу транспорта, здравоохранения, водоснабжения.

Вашингтон пригрозил ввести санкции в отношении государств, которые попытаются отправить нефть кубинцам. При этом в конце марта российскому танкеру позволили доставить сырую нефть на остров.