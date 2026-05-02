В европейской стране могут запретить пропалестинские марши по одной причине

Великобритания может ужесточить правила проведения уличных протестов на фоне роста напряженности и серии антисемитских инцидентов. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си заявил, что правительство серьезно рассматривает возможность временного запрета пропалестинских маршей. По мнению главы кабинета, назрела необходимость пересмотреть подход к организации публичных акций, которые нередко сопровождаются провокационными лозунгами.

В ходе интервью премьера спросили прямо: стоит ли запрещать некоторые демонстрации? Кир Стармер ответил, что для этого «имеются основания». Он подчеркнул, что правительству необходимо изучить вопрос о том, какими дополнительными полномочиями может наделить кабинет парламент для предотвращения подобных шествий. Особое беспокойство у главы правительства вызывает кумулятивный, то есть накопительный, эффект от регулярно проводимых маршей. Премьер отметил, что многие представители еврейской общины неоднократно обращали его внимание на повторяющийся характер этих акций, которые создают атмосферу страха и незащищенности.

Стармер также призвал к более жесткому правовому реагированию на выкрикиваемые на ходу лозунги. По его мнению, лица, скандирующие призывы к «глобализации интифады» (подразумевающей вооруженное восстание), должны привлекаться к уголовной ответственности. В своем эмоциональном обращении к участникам таких шествий премьер сказал: «Если вы на марше, где люди призывают к всемирной интифаде, то вы должны остановиться и спросить себя: "Почему я не осуждаю это?». При этом он добавил, что люди по-прежнему имеют право быть глубоко встревоженными гуманитарной катастрофой в секторе Газа и событиями на Ближнем Востоке, но горе не должно служить оправданием для разжигания ненависти на британских улицах.

Инициатива премьера появилась не на пустом месте. Ранее главный раввин Объединенной еврейской общины Великобритании и Содружества Эфраим Мирвис официально предложил временно запретить пропалестинские марши. Поводом послужил недавний теракт на севере Лондона, вновь обостривший дискуссию о безопасности еврейских кварталов и учебных заведений. К лейбористскому правительству также присоединились с требованиями о жестком курсе представители оппозиционной Консервативной партии и правопопулистской партии Reform UK.

Не все политические силы поддерживают ограничения. Партия «зеленых» и левая партия Your Party выступили с предупреждением: единичные антисемитские нападения и агрессивная риторика отдельных участников не должны служить основанием для массового подавления гражданских свобод и права на мирный протест, которые являются краеугольным камнем британской демократии.

Вопрос о возможном запрете будет вынесен на парламентские слушания на следующей неделе.