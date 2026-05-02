В европейской стране прошел митинг за выход из ЕС

В центре Вены у ведомства канцлера Австрии прошла акция протеста, участники которой раскритиковали власти за поддержку Украины и выступили за выход страны из Европейского союза. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Демонстранты держали плакаты в поддержку нейтралитета Австрии, против НАТО, а также с критикой санкционной политики, роста цен и действий властей.

Среди лозунгов: «Дешевые топливо, электричество, газ и продукты — вместо санкций», «Мы не хотим мерзнуть ради вашей политики», «Да — нейтралитету и миру, нет — НАТО».

«Никто не хочет войн за счет австрийских налогоплательщиков», — сказал один из организаторов акции Мартин Руттер.

Он также раскритиковал поддержку Украины и политику Евросоюза, призвав к выходу страны из ЕС. Кроме того, Руттер возмутился тем, что из-за оказания помощи Киеву австрийские власти сократили социальные выплаты гражданам. Он также осудил антироссийские санкции, которые, по его словам, привели к росту цен на энергоносители, и призвал сохранить нейтральный статус Австрии.

После митинга демонстранты прошли шествием по центральным улицам города с национальными флагами и баннерами.