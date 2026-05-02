Киев и Братислава заинтересованы в дружественных отношениях, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, на фоне истории с трубопроводом «Дружба», глава кабмина Словакии неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес Владимира Зеленского.

После того, как нефть снова пошла по трубам, премьер созвонился с украинским лидером и обсудил с ним ряд вопросов текущей повестки.

«Несмотря на то, что у нас разные взгляды на некоторые вопросы, нас объединяет общий интерес к хорошим и дружественным отношениям между Словацкой Республикой и Украиной», — подчеркнул Фицо.

Премьер заметил, что договорился с Зеленским об обмене визитами в столицы республик.

По его словам, в ходе беседы также была поднята тема евроинтеграции Украины. Он уточнил, что подтвердил поддержку Киева в этом вопросе со стороны Братиславы.