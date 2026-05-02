Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Амстердаме, выкрикивая националистические лозунги и угрозы. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников шествия и представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах. Акция, приуроченная ко Дню Победы, а также памяти жертв трагедии в Одессе, прошла в субботу по центральной улице Дамрак.

«Во время шествия »Бессмертного полка« по центральной улице Амстердама Дамрак украинскими контрдемонстрантами была предпринята попытка сорвать акцию», – рассказал собеседник агентства.

По его данным, участники контрпротеста выкрикивали антироссийские лозунги, угрозы и несли плакат оскорбительного содержания, покрытый красными пятнами.

Представитель Волонтерского корпуса отметил четкую работу полиции Амстердама, которая оперативно пресекла провокацию и обеспечила безопасность порядка. Благодаря действиям правоохранителей шествие удалось продолжить.

Акция завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков в память о Февральской забастовке 1941 года, одном из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.

