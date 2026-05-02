На Западе объяснили, как Россия связана с выводом солдат США из ФРГ

Белый дом решил вывести войска из Германии после предупреждения России о потенциальных военных целях в Европе. Так считает ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

В соцсети X Пилкингтон опубликовал коллаж из двух заголовков западных СМИ. Первый заголовок говорит, что Россия «угрожает Европе, публикуя адреса производителей дронов». Второй – что «Хегсет приказал вывести 5 тысяч солдат из Германии».

Из этого ирландец сделал простой вывод.

«Россия публикует список потенциальных целей в Европе. Через две недели США объявляют о начале вывода войск из Германии. Мне кажется, становится всё более ясно, каким путём идёт Европа. Удачи в этом», — написал аналитик.

Ранее в Берлине призвали население не паниковать из-за вывода американских войск из Германии.