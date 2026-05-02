Немцев попросили не паниковать из-за вывода американских войск

Немцы не должны паниковать в связи с частичным выводом американских войск из Германии, призвал председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп.

Его цитирует газета Rheinische Post.

«Возможный вывод американских войск из Германии в объявленном масштабе — это не повод для паники, а еще один тревожный звонок», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, «постоянные провокации» президента США Дональда Трампа совершенно неприемлемы, потому что «партнерство в сфере безопасности — это не сделка, а НАТО — не базар».

Ранее источники газеты The New York Times в Пентагоне рассказали, что Трамп выводит американские войска из Германии в качестве своеобразного наказания за критику войны в Иране.

Штаты объявили о планах вывести пять тысяч своих военнослужащих из Германии в течение ближайших 6-12 месяцев. Как объяснили в Пентагоне, передислокация американских военных связана с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

В свою очередь, немецкие источники американского издания Politico рассказали, что США и Германия вопреки заявлениям Трампа углубили военное сотрудничество. По их словам, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».