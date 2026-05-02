Китай запретил своим компаниям соблюдать санкции США

Министерство коммерции Китайской Народной Республики выпустило приказ, запрещающий признавать и соблюдать американские санкции в отношении пяти китайских нефтехимических компаний, обвинённых в торговле нефтью с Ираном. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространённом в ответ на действия Вашингтона, который ранее внёс пять предприятий из Китая в санкционный список, заморозив их активы и запретив транзакции, сообщает ТАСС.

В заявлении Министерства коммерции подчёркивается, что китайское правительство последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих мандата Организации Объединённых Наций и каких-либо оснований в международном праве.

В связи с этим ведомство выпустило приказ, прямо предписывающий не признавать, не исполнять и не соблюдать санкционные меры Соединённых Штатов против указанных пяти китайских предприятий. Пекин жёстко потребовал от всех национальных компаний и организаций игнорировать введённые ограничения.

В Министерстве коммерции КНР особо отметили, что действия американской стороны неправомерно ограничивают нормальную коммерческую деятельность и грубо нарушают базовые нормы международных отношений. Китай расценивает происходящее как попытку экстерриториального применения иностранного законодательства, что противоречит общепризнанным принципам суверенного равенства государств. Решение китайской стороны опирается на собственный национальный механизм, специально созданный для противодействия необоснованному применению иностранных законов за пределами их юрисдикции.