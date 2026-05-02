Туск оценил решение США о выводе войск из ФРГ

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал решение Белого дома о выводе из ФРГ 5 тысяч военных США. Польский политик счел такой поворот дел «угрозой» и «катастрофой».

В субботу Туск оперативно отреагировал на известие о том, что 5 тысяч американских солдат покидают Германию. Он опубликовал комментарий в соцсети X.

«Величайшая угроза трансатлантическому сообществу — не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса. Мы все должны сделать всё необходимое, чтобы повернуть вспять эту катастрофическую тенденцию», — написал политик.

Ранее глава Пентагона приказал в течение года вывести из Германии пять тысяч военнослужащих. Это около 15% личного состава войск США, дислоцированных в ФРГ.