Известный ирландский журналист Чей Боуз призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

При этом в своём микроблоге в социальной сети Х он напомнил о причинах произошедшей трагедии, передаёт РИА Новости.

«Это война, гражданская война, корни которой уходят в незаконный переворот на Майдане, организованный ЦРУ в сотрудничестве с проевропейскими крайне правыми группировками, – написал журналист. – В Одесской резне, произошедшей в этот день 12 лет назад, погибли 48 невинных людей. <…> Просвещайтесь!».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не позволит забыть о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Согласно официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек. Среди них 7 женщин и один несовершеннолетний. Погибшие – преимущественно жители Одессы и Одесской области (46 человек), также среди жертв оказались один житель Николаевской области и один житель Винницы.

Установлено, что 6 человек скончались от огнестрельных ранений, 10 человек погибли в результате падения из окон горящего здания, 32 человека умерли от ожогов и отравления угарным газом. Всего ранения различной степени тяжести получили 200 человек, в том числе 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.

Виновные в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не наказаны.